Cina, cade da una nave crociera e sopravvive due giorni in mare

Ha del miracoloso il buon esito della disavventura capitata a una donna cinese di 32 anni, originaria di Shanghai, che dopo essere caduta da una nave crociera fra Cina e Giappone, ha resistito in acqua in alto mare per oltre un giorno e mezzo, 38 ore per la precisione, prima di essere salvata da un peschereccio. La donna, dicono i medici che l'hanno visitata, è addirittura riuscita a dormire alcune ore mentre galleggiava in mare aperto.

A raccontare la storia è il giornale ufficiale China Daily, che ha fornito solo il cognome della donna, Wang. La 32enne si trovava sulla nave con i genitori, che si sono accorti della scomparsa mercoledì sera, il 10 agosto, dopo che lei aveva detto loro che andava a fare una passeggiata sul ponte. A seguito della denuncia della scomparsa, 100 volontari si sono messi al lavoro per cercare la giovane sull'imbarcazione e, non trovandone traccia, hanno supposto che fosse caduta in mare e l'hanno data per morta visto che il ponte è molto alto, circa 20 metri.



La sorpresa è arrivata due giorni dopo, quando il padre ha ricevuto una chiamata in cui gli veniva assicurato che la figlia era appena stata salvata. "Solo quando ho sentito la voce di mia figlia o creduto che era effettivamente viva, è un miracolo", ha detto il padre al quotidiano cinese The Paper.