Cina, cade da un grattacielo: mistero sulla morte di una giovane italiana

Viveva e lavorava in Cina con una coetanea del luogo, è morta dopo un volo dal diciannovesimo piano Carlotta Portieri , 28 anni, la figlia di un ex assessore del Comune di Adria (Rovigo). Il sospetto è che la tragedia avvenuta a Chengdu, nel sudovest del Paese, non sia un incidente.

La donna insegnava italiano in una scuola e da poco l'aveva raggiunta anche il suo compagno, Stefano Sagredin, attivista del comitato ambientalista contro la Coimpo, ditta trattamento rifiuti di Adria. Sarebbe stato Stefano a trovare la donna dopo la caduta.



Disperati i familiari della giovane in Italia, che attendevano il suo ritorno a casa entro luglio, come dice il papà, Andrea Portieri. Sul caso indagano le autorità cinesi insieme al consolato italiano. Aperte tutte le piste. Il compagno è stato sentito a lungo dalla polizia, che sta cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita della ragazza.



I genitori di lei sono in contatto con l'ambasciata italiana per raggiungere al più presto la città cinese. Carlotta si era trasferita in Cina subito dopo la laurea in Lingue e istituzioni economiche giuridiche dell'Asia e dell'Africa Mediterranea. "Mia figlia adorava viaggiare", ricorda il padre di lei, che per la sua tesi aveva scelto l'argomento "Internazionalizzazione e performance d'impresa nei mercati emergenti: il caso della ceramica italiana in Cina".