Cina, autobus si schianta all'interno di una galleria: 36 morti

Almeno 36 persone sono morte nella notte in un grave incidente sull'autostrada Xi'an-Hanzhong, nel tratto che taglia la provincia di Shaanxi: lo riportano i media cinesi, secondo cui le autorità locali hanno detto che i feriti sono 13, tutti soccorsi in ospedale. L'incidente è avvenuto di notte, quando un autobus si è schiantato contro un muro nella galleria Qinling, in base alle ricostruzioni del Dipartimento di pubblica sicurezza di Shaanxi.