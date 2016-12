Cina, autobus di linea finisce in un lago: 18 morti e 2 feriti

In Cina sono morte diciotto persone e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea, caduto in un lago nelle prime ore del mattino. Il fatto è avvernuto nella provincia di Hubei nella Cina centrale. Due persone sono sopravvissute e il conducente dell'autobus è stato messo sotto inchiesta, come si apprende dal sito ufficiale dell'amministrazione locale.