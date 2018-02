Cina annuncia: riuscito nuovo test sistemi missili intercettori

La Cina ha effettuato con successo un altro test dei suoi sistemi di missili intercettori. Lo annuncia il ministero della Difesa in una nota, in cui si precisa che le operazioni sono state effettuate lunedì. Il test, basato su vettori a media traiettoria a lancio terrestre, è stato completato nel territorio cinese e "ha raggiunto gli obiettivi fissati", caratterizzandosi per "la natura difensiva senza avere come target alcun Paese" specifico.