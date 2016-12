19 dicembre 2014 Cina, animalisti inglesi scoprono la fabbrica dove i cani vengono scuoiati ancora vivi La pelle degli animali utilizzata per realizzare accessori e indumenti Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Lo scorso novembre un investigatore dell'associazione animalista PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ha visitato in Cina alcuni impianti di lavorazione della pelle di cane in guanti, borsette e cinture. Il risultato documentato da un video è davvero impressionante: alcuni esemplari vengono bastonati con crudeltà, altri appesi a dei ganci di macelleria sono scuoiati ancora vivi, altri ancora feriti e mutilati. La crudeltà è il criterio unico con cui i cani vengono trattati. Al momento dell'ispezione nel magazzino erano presenti almeno 30mila pelli semi-lavorate. Nella Repubblica Popolare Cinese, del resto, il cane non è considerato un animale domestico e non è tutelato da alcuna norma.