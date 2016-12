Cina, aggredisce e taglia due volte il pene al marito traditore

14:00 - Non contenta di aver evirato una prima volta il marito, una donna in Cina lo ha seguito in ospedale dove era stato ricoverato per essere sottoposto a un'operazione per riattaccare il membro. Qui ha aggredito di nuovo l'uomo, di 32 anni. La donna ha preso il pene gettandolo dalla finestra. Un portavoce della struttura ha spiegato la scena shock: il 32enne in piedi e sanguinante. Probabilmente il membro è stato preso da un cane o da un gatto randagio.

La vittima, Fan Lung, aveva imprudentemente usato il cellulare della moglie Feng Lung per inviare email alla sua amante. Allora la donna, scoperta la relazione, è entrata furiosa in camera da letto dove dormiva e tagliando il pene.



I chirurghi sono stati in grado di riattaccare il membro ma la vendetta della moglie tradita non si è fermata qui. Entrata di nascosto nella sua stanza d'ospedale, ha tagliato di nuovo il pene. Indicibili le urla di dolore della vittima. Medici e agenti di polizia hanno poi ispezionato minuziosamente l'area esterna dell'ospedale ma non sono riusciti a trovare il membro. Unica consolazione della vittima, l'amante. La donna infatti, dopo averlo visitato, ha detto di volerlo sposare il prima possibile.