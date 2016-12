Cina, affonda un battello sul fiume Yangtze: 440 dispersi. Arrestato il comandante

E' di 5 morti e circa 440 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto avvenuto nella notte nel fiume Yangtze in Cina. Dieci persone sono state tratte in salvo finora, secondo la tv di stato CCTV, mentre continuano i soccorsi. Il traghetto stava facendo rotta da Nanchino a Chongqing (due metropoli nel sud-ovest della Cina) e sarebbe colato a picco intorno alle 21,30 ora locale per cause ancora da determinare. Arrestato il comandante.

Stando alle prime informazioni diffuse dalla Xinhua, a bordo c'erano 397 passeggeri, cinque impiegati di agenzie turistiche e 42 componenti dell'equipaggio. Per ora non risulta la presenza di passeggeri non cinesi. In manette, oltre al comandante, anche il capo ingegnere.



Un filmato della CCTV ha mostrato acque calme al mattino, con decine di soccorritori riconoscibili dalle divise di colore arancione radunati sulla riva mentre numerose imbarcazioni di soccorso, tra cui anche sommergibili, erano impegnate nelle acque dello Yangtze.



L'emittente televisiva ufficiale del paese ha precisato che la maggior parte dei passeggeri ha un'eta' tra i 50 e gli 80 anni.



Sul posto si è portato anche il premier cinese Li Keqiang mentre il presidente Xi Jinping ha ordinato ad un gruppo di lavoro del governo centrale di raggiungere il luogo del naufragio per coordinare gli aiuti.