Cina,6 anni ad attivista dissidente

Un attivista cinese per la libertà di informazione è stato condannato a sei anni di prigione in quello che un avvocato ha descritto come un processo "ingiusto e frettoloso" in un tribunale del sud della Cina. Per Yang Maodong, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Guo Feixiong, l'accusa era quella di disturbo dell'ordine pubblico e di aver provocato disordini.