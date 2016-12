Cina, 100mila bloccati in stazione a causa di neve e ghiaccio sulla ferrovia

Circa 100mila persone in viaggio per il Capodanno cinese si sono ritrovate bloccate a Canton, capitale della provincia meridionale cinese del Guangdong, a causa del maltempo e delle abbondanti nevicate che hanno creato numerosi disagi al trasporto ferroviario. Per mantenere l'ordine sono intervenuti almeno 4mila tra poliziotti e guardie di sicurezza.