Cile, sospesi 14 preti coinvolti in scandalo abusi sessuali

Quattordici preti coinvolti nello scandalo sugli abusi sessuali in Cile sono stati sospesi. Lo ha reso noto la diocesi di Rancagua, spiegando che sebbene non ci siano "elementi sul fatto che le azioni dei preti sospesi costituiscano crimini da un punto di vista legale", è stata presentato una denuncia alla Procura della Repubblica per l'avvio di un'inchiesta.