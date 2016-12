Cile, morto Douglas Tompkins

Il miliardario ambientalista Douglas Tompkins è morto in un incidente mentre navigava in kayak in un lago del sud del Cile. A renderlo noto sono stati i media locali, precisando che il 72enne statunitense è stato portato in stato di ipotermia in un ospedale dopo essere caduto in acqua nel lago General Carrera, nella regione cilena di Aysen. Tompkins era proprietario di centinaia di migliaia di ettari tra il Cile e l'Argentina.