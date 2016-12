Cile, morte due stelle sci estremo

08:13 - Due stelle dello sci estremo, lo svedese Andreas Fransson e il canadese Jp Auclair, sono morte nella regione montuosa di Aysen, in Cile, dopo essere state travolte da una valanga. I due erano saliti su una delle vette più alte della Patagonia, il Monte San Lorenzo, per girare un documentario. Dopo l'incidente erano riusciti a effettuare una chiamata d'emergenza, ma per i soccorritori non era stato possibile localizzarli.