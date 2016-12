Cile, morta la 14enne Valentina Maureira: aveva chiesto l'eutanasia

E' morta a Santiago del Cile Valentina Maureira, una ragazza che in un video diventato virale aveva chiesto di morire, per poi cambiare di opinione. Maureira, 14 anni, era malata di fibrosi cistica e la sua richiesta di "rimanere addormentata per sempre" aveva messo in moto un acceso dibattito sull'eutanasia nel paese.

E' stato il padre a rendere nota la morte della ragazza: "è partita", ha affermato ricordando "le tante cose fatte" proprio a seguito dalla vicenda di Valentina a favore "di altri bambini, bambini che stanno morendo. Chiedo di pregare per lei". Proprio a seguito del dibattito innescato e dei tanti messaggi di solidarietà ricevuti, Valentina aveva cambiato idea sulla sua richiesta di "addormentarsi per sempre".



"E' stata la gente a portarmi a ripensare la mia decisione", aveva dichiarato tempo fa al quotidiano "El Mercurio". Durante il lungo incontro avuto a febbraio con la presidente Michelle Bachelet la ragazza aveva chiesto una serie di cose, quali ospedali di qualità per i bambini malati di fibrosi cistica, assistenza per i malati e familiari all'interno delle strutture ospedaliere e aiuti per girare un film e scrivere un libro sulla sua storia.