Cile, malata di fibrosi cistica: 14enne chiede eutanasia a Michelle Bachelet

12:44 - A soli 14 anni, una ragazza cilena ha rivolto un video appello su Facebook alla presidente del Cile Michelle Bachelet, chiedendo di poter morire perché stanca di convivere con la sua malattia. Valentina Maureira è affetta da anni da fibrosi cistica, la stessa patologia che in poco tempo le ha portato via il suo fratellino di sei anni e il suo migliore amico, oltre che compagno di ospedale. Dopo tante sofferenze, la ragazza ha preso la decisione di chiedere un colloquio con la presidente, l'unica persona in grado di autorizzare l'eutanasia, che è vietata dalla legge cilena.

La ragazza ha raccontato alla Bbc di aver maturato la sua decisione dopo la morte del suo compagno di ospedale. "Era uno dei miei migliori amici - racconta la 14enne -, stava dando tutto quello che poteva ma anche così soffriva. Vederlo morire mi ha veramente sconvolta".



Nel breve video, diventato subito virale sul web, Valentina si presenta e chiede di "parlare con urgenza con la presidenta, perché sono stanca di vivere con questa malattia e lei potrebbe autorizzare l'iniezione che mi farebbe dormire per sempre".



Il portavoce del governo cileno, Alvaro Elizalde, ha assicurato il pieno appoggio delle autorità sanitarie, ma ha anche sottolineato che la legge non fa sconti: "Bisogna essere molto chiari: la legge in vigore in Cile non permette al governo di accedere a richieste di questo tipo".