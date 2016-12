Cile, la Bachelet visita in ospedale la ragazzina che chiede l'eutanasia

09:03 - La presidente cilena, Michelle Bachelet, ha visitato in ospedale la ragazza 14enne che ha commosso l'opinione pubblica con un video nel quale chiedeva che il governo autorizzi la sua eutanasia, perché soffre di fibrosi cistica e si sente "stanca di vivere con questa malattia". La Bachelet ha passato più di un'ora in compagnia di Valentina Maureira e non ha voluto fare dichiarazioni all'uscita dall'ospedale di Santiago.

Accompagnata dalla ministro della Sanità, Carmen Castillo, la Bachelet ha accettato di farsi riprendere in una "selfie" con la ragazzina. La settimana scorsa, Valentina aveva pubblicato su Facebook un video nel quale chiedeva di "parlare con urgenza con la presidente" perché "lei potrebbe autorizzare l'iniezione che mi farebbe dormire per sempre". Il portavoce del governo, Alvaro Elizalde, ha però spiegato che "la legge in vigore in Cile non permette al governo di accedere a una richiesta di questo tipo".