Cile, forte scossa di terremoto: magnitudo 6.3

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3, è stata registrata in Cile: l'epicentro del sisma è stato localizzato 36 chilometri a sud-sudovest dalla cittadina di Putre, nel nord del Paese vicino al confine con il Perù mentre l'ipocentro a una profondità di 82,4 chilometri. Lo rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs). Per ora non si hanno notizie di feriti o vittime.