Cile, ex presidente Pinera vince primo turno delle presidenziali

Come previsto dai sondaggi, anche se con una percentuale inferiore alle attese, l'ex presidente conservatore Sebastian Pinera ha vinto il primo turno delle elezioni in Cile. Il ballottaggio è in programma il 17 dicembre. Alle spalle di Pinera c'è il candidato del centro-sinistra, Alejandro Guillier (22,6%). Boom della rappresentante della alleanza della sinistra Frente Amplio, Beatriz Sanchez: 20,4%.