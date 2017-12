Cile, chiusi seggi per ballottaggio presidenziali: Pinera in testa

Si sono chiusi i seggi in Cile dove si teneva il ballottaggio per le presidenziali: a metà scrutinio, il miliardario ex presidente Sebastian Pinera è in testa con il 54% dei consensi, contro il 46 dello sfidante di centrosinistra, Alejandro Guillier. Nel quartier generale di Pinera è esplosa la festa. Al primo turno aveva conseguito il 36,6%.