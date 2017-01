Cile, a fuoco migliaia di ettari di foresta: almeno dieci morti

Almeno dieci persone sono morte in Cile per i numerosi roghi che stanno mettendo in ginocchio il Paese. Distrutti interi villaggi e migliaia le persone che sono state evacuate. Solo nell'ultima settimana diversi focolai, ravvivati dai forti venti e dalle condizioni di siccità, hanno distrutto 273mila ettari di foresta. L'ultima vittima registrata è un pompiere ucciso da un albero caduto nella regione di Biobio, 550 km a sud della capitale.