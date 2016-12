Ciclone Winston, morti salgono a 10

E' salito a 10 il numero delle vittime del ciclone Winston nelle isole Fiji, mentre le agenzie umanitarie lanciano l'allarme per il timore di una crisi sanitaria. Le forniture d'acqua potabile sono infatti bloccate, così come le comunicazioni, e il premier Frank Bainimarama ha dichiarato lo stato di emergenza per 30 giorni. Sette pescatori restano dispersi in mare, mentre è stato tolto il coprifuoco rimasto in vigore per oltre 36 ore.