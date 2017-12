Ciclone Ockhi in India, 117 pescatori dispersi in mare

Ci sono 117 pescatori dispersi in mare, in India, dopo il passaggio del ciclone Ockhi, che ha devastato gli Stati del Tamil Nadu e del Kerala. Le autorità e le associazioni dei pescatori stanno cercando disperatamente al largo delle coste colpite dalle piogge. La popolazione locale attacca il governo per non aver lanciato l'allerta in previsione dell'arrivo del ciclone e per aver disposto un piano di soccorsi ritenuto inadeguato.