Ciad, Idriss Deby confermato presidente: è al quinto mandato

Idriss Deby è stato confermato per la quinta volta presidente del Ciad, in contestate elezioni che lo hanno visto sconfiggere più di una decina di candidati. Lo ha reso noto la Commissione elettorale, precisando che Deby, al potere dal 1990 nel Paese divenuto centrale contro gli integralisti Boko Haram, ha ottenuto il 61,5% dei voti. In Ciad sono stanziati i soldati di una forza interregionale africana che combatte contro i miliziani jihadisti.