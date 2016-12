Ciad, arrestato leader Boko Haram

Il procuratore capo del Ciad, Alhassim Khamis, ha annunciato che le forze di sicurezza hanno arrestato uno dei leader del gruppo estremista nigeriano Boko Haram. Si tratta di Bahna Fanaye, noto come Mahamat Moustapha. E' ritenuto il responsabile del traffico di armi tra Nigeria, Camerun e Ciad per la rete islamica radicale. In casa di Fanaye sono state sequestrate armi, documenti e schede telefoniche.