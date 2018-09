Cia pronta a usare droni per colpire terroristi in Libia

La Cia è nuovamente pronta a condurre attacchi segreti in Africa contro i militanti di Al Qaeda e dell'Isis attraverso l'uso di droni posizionati in una base aerea del Sahara. Lo riporta il New York Times, spiegando come Donald Trump abbia riesumato il programma che era stato accantonato da Barack Obama. L'agenzia di intelligence starebbe infatti spostando molti dei suoi velivoli nel Niger per dare la caccia ai terroristi nel sud della Libia.