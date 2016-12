Christie's, "I covoni" di Claude Monet, venduto a 81,4 milioni di dollari

Il quadro di Claude Monet, intitolato "I covoni" ("Meule"), parte di una serie di dipinti sullo stesso soggetto, è stato aggiudicato a una cifra record per le opere dell'artista: il quadro è stato venduto per 81,4 milioni di dollari, nell'asta organizzata da Christie's. Il record precedente risaliva al giugno 2008 quando "Lo stagno delle ninfee" era stato aggiudicato per 80,4 milioni di dollari a Londra. L'asta è durata 15 minuti.