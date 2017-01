Chiusura dei confini Usa, Merkel: "Provvedimento ingiustificato"

Per Angela Merkel lo stop deciso da Donald Trump agli ingressi in Usa dei rifugiati provenienti da alcuni Paesi "non è giustificato". La cancelliera tedesca, ha spiegato il portavoce Steffen Seibert, "è convinta che anche la necessaria lotta al terrorismo non giustifica" una misura del genere "solo in base all'origine o al credo" delle persone.