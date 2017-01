Chiusura confini Usa, l'Iran: "Faremo lo stesso con gli americani"

In risposta alla decisione di Trump di sospendere i visti agli iraniani, Teheran ha annunciato che applicherà il principio di reciprocità facendo lo stesso per gli americani. Ma, ha spiegato il ministro degli Esteri Javad Zarif, "a differenza degli Usa la nostra decisione non è retroattiva". Quindi, "coloro che hanno già un visto valido saranno accolti volentieri". L'Iran, ha detto Zarif, "ha dovuto prendere misure per proteggere i propri cittadini".