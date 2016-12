Chiusura Brennero, Renzi: "Puro esercizio di propaganda"

Matteo Renzi torna ad attaccare l'Austria in merito alla chiusura del Brennero per controllare il flusso dei migranti. "Come ha sottolineato anche il ministro degli Esteri tedesco, ciò che abbiamo visto dall'altra parte del confine è puro esercizio di propaganda", ha affermato il premier durante il question time alla Camera. "La chiusura della frontiera è poco più di un argomento da campagna elettorale", ha aggiunto Renzi.