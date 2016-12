Chiusura Brennero, Gentiloni: "Se vero brutto segnale per l'Europa"

Per Paolo Gentiloni se l'Austria dovesse chiudere il Brennero per evitare l'ingresso dei migranti "sarebbe un brutto segnale per l'Europa". "Vediamo di cosa si tratta - ha aggiunto -, se si tratta solo di gesti simbolici penso che non ci saranno conseguenze, se invece ci saranno davvero muri sarebbe molto grave". "Questi problemi - ha quindi concluso il ministro degli Esteri - vanno affrontati insieme e non vanno certo erette barriere".