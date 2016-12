2 settembre 2016 18:22 Chimico inglese ricatta Supermercati HQ: "Ho messo veleno nel cibo" Lʼuomo chiede 2 milioni di sterline per rivelare lʼidentità del prodotto contaminato. Un timbro manda allʼaria lʼestorsione

"Il veleno che ho messo in uno dei vostri prodotti può uccidere una famiglia in 30 minuti". E' questo il messaggio recapitato dal chimico inglese David Ward alla direzione di un'importante catena di supermercati, la HQ Market. L'uomo, un disoccupato di 51 anni, ha chiesto 2 milioni di sterline -più di 2 milioni di euro- per rivelare dove fosse il veleno: il famigerato cianuro.

Fortunatamente, gli investigatori sono riusciti a individuare il soggetto prima che la minaccia si realizzasse, grazie al Dna ritrovato sul timbro di una fiala che aveva inviato al Supermercato per dimostrare le sue intenzioni. Il ricattatore è così finito in prigione, il giorno prima che scadesse l'ultimatum di 5 giorni dettato per il pagamento.