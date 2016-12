Chiese denunciano ebrei radicali

I capi delle chiese cattoliche in Israele hanno denunciato per istigazione il leader del gruppo radicale ebraico "Lehava" Bentzi Gopstein dopo la diffusione di un resoconto di un dibattito in cui gli è stata attribuita una frase a favore del rogo delle chiese locali. Lo ha confermato padre Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra Santa. "La denuncia - ha detto - è stata presentata venerdì e ne seguiranno altre. Non si può rimanere inerti".