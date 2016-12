Chicago, gelataio di 89 anni riceve 150 mila dollari da una raccolta fondi: "Ci aveva spezzato il cuore"

Ai tempi della Rete, può anche succedere che un giovanotto del Wisconsin noti un gelataio di 89 anni, durante una visita a Chicago, che si chieda il motivo per cui lavora ancora e che decida di aiutarlo. Come? Con una raccolta fondi da realizzare attraverso la piattaforma GoFoundMe. Il risultato lascia sbalorditi: circa 150 mila dollari in un solo giorno. E' la storia raccontata da Joel Cervantes Macias, un latino americano che ha deciso di non far finta di non vedere, fermandosi ad aiutare un anziano che si trascinava per la città, con la sua bancarella di gelati, in cerca di qualche soldo.