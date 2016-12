Chicago, bimba di un anno dimenticata dalle maestre in un asilo

Il peggior incubo di ogni genitore. La propria figlia lasciata sola, al buio, chiusa per errore all'interno di un asilo nido. Ad un anno appena. Minuti di terrore a Chicago per il padre della piccola Journee, dimenticata dalle maestre che l'avevano scambiata per una bambola.

Le luci spente, le porte sbarrate. Quando s'è presentato per ritirare la figlia, l'uomo ha trovato la struttura chiusa. E ha chiamato aiuto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno recuperato la bambina. Spaventata, ma in salute. Una svista che ora all'asilo potrebbe addirittura costare la chiusura.