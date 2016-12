Chi è Curtis McKinstry, l'escort transessuale di Lapo

Lapo Elkann , in seguito al finto sequestro , dovrà comparire davanti alla Corte di New York il 25 gennaio 2017 . Il rampollo di Casa Agnelli ha deciso di non parlare con la stampa, e nemmeno la famiglia fa trapelare indiscrezioni. Ma i fotografi d'oltreoceano sono già appostati davanti all'edificio di Manhattan dove l'imprenditore avrebbe passato le notti insieme alla escort transessuale Curtis McKinstry , che potrebbe essere chiamata a testimoniare al processo.

Come riporta il Corriere della Sera, i tabloid della Grande Mela hanno già "sguinzagliato" i loro cacciatori di scoop, soprattutto in riferimento all'identità della escort, contattata da Elkann sul web e conosciuta come Curtis. La prostituta è stata immediatamente rilasciata e sembra aver cambiato il proprio nome in Marie , anche su Facebook . Sul social network, infatti, ci sarebbero tre profili riconducibili all'escort, dove dichiara di essere una "casalinga", "sposata" e "libero professionista".

Dall'indagine del Corriere emerge però una contraddizione: i 29 anni attribuiti a Marie non sarebbero reali, poiché la transessuale, stando alle foto dei suoi profili, sembrerebbe averne di più. Ciò che si sa è che l'escort non esce da casa da due giorni, e rimane chiusa in compagnia del suo cane. Sarà costretta a tornare all'aria aperta se verrà chiamata come testimone davanti alla Corte, ma al momento nulla è confermato in proposito. A essere sparito, invece, è proprio Lapo Elkann, che potrebbe essere già tornato in Italia, in attesa dell'udienza del 25 gennaio a New York. Secondo altre fonti, il rampollo di Casa Agnelli sarebbe ancora nella Grande Mela.