Cheffou, resta accusa terrorismo

Faical Cheffou, il giornalista freelance sospettato per giorni di essere "l'uomo col cappello" di Zaventem, è stato liberato dalla procura ma resta per il momento incriminato per tutti i capi di accusa che gli erano stati contestati: partecipazione ad attività terroristiche, omicidio e tentato omicidio terrorista. Lo riportano i media belgi.