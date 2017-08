Checkout in ritardo, il proprietario la fa volare dalle scale

Avevano affittato una casa ad Amsterdam attraverso Airbnb, ma per un gruppo di ragazze sudafricane il soggiorno ha avuto un bruttissimo epilogo. Le ragazze erano giunte nella capitale olandese per fare visita a una loro amica, l'artista Zanele Muholi, impegnata nell'esposizione di una mostra personale e proprio sul suo profilo Instagram è stato caricato il video che mostra la discussione tra le ragazze e il proprietario della casa in affitto. Pare che gli ospiti avessero tardato a lasciare la stanza, così l'uomo ha deciso di cacciarle dall'abitazione arrivando a spingere una delle donne giù dalle scale. La sfortunata ragazza è stata ricoverata in ospedale e ha riportato delle lesioni interne. Secondo diverse fonti locali, l'uomo invece sarebbe stato arrestato.