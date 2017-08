Charlottesville, Trump perde anche la commissione Arti e cultura

Donald Trump perde un'altra commissione, quella per le Arti e la cultura. I suoi membri si sono dimessi per la "falsa equivalenza" fatta dal presidente dopo gli scontri a Charlottesville tra suprematisti bianchi e loro oppositori. "Ignorare la vostra retorica di odio ci avrebbe reso vostri complici", hanno detto. Altre due commissioni economiche presidenziali erano state sciolte da Trump dopo che diversi Ceo avevano lasciato per lo stesso motivo.