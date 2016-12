Si chiama Zianna Oliphant, 9 anni, e vive a Charlotte. Ha i capelli raccolti in tante treccine e una maglietta colorata: come tante altre persone vuole parlare al primo consiglio cittadino dopo lo stato di emergenza dichiarato per le violente proteste nate per l'uccisione di Keith Lamont Scott, afroamericano. "Sono nata e cresciuta a Charlotte e non mi sono mai sentita così. Abbiamo le lacrime agli occhi mentre non dovremmo piangere", ha detto singhiozzando.