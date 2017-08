Charlie, Vaticano: "Faremo il possibile per trasferirlo a Roma"

La Santa Sede farà il possibile per superare gli ostacoli legali che non consentono di trasferire all'ospedale Bambino Gesù di Roma il piccolo Charlie Gard, il bambino inglese colpito da una gravissima malattia genetica. Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, assicurando: "Se potremo oltrepassare i problemi giuridici" legati alla legislazione inglese, "lo faremo. Il Bambino Gesù è competente per la parte medica".