16:06 - Secondo gli Usa dietro gli attentati in Francia non ci sarebbe Al Qaeda. In tal senso "non ci sono al momento informazioni credibili", ha detto infatti alla Cnn, il ministro della Giustizia Usa, Eric Holder. L'Attorney General, da Parigi, ribadisce intanto come sia l'Isis sia Aqap (Al Qaeda nella Penisola Arabica) siano una minaccia per gli Stati Uniti e i loro alleati.