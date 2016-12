Charlie, scarcerato cognato Kouachi

09:53 - E' stato rilasciato il 18enne Hamyd Mourad, cognato di Cherif Kouachi che in un primo tempo era stato indicato come terzo componente del commando che ha attaccato la redazione di Charlie Hebdo. Alcuni professori del suo liceo hanno confermato la sua presenza in aula per tutta la mattinata di mercoledì, giorno del massacro. Il ragazzo si era presentato in commissariato dopo che il suo nome era circolato su media e social network.