18:40 - Perquisizioni a tappeto sono in corso in Piccardia, a Villers-Cotteret, Crepy-en-Valois e nelle cittadine e campagne circostanti alla ricerca dei due fuggitivi accusati del massacro alla redazione di Charlie Hebdo. Risulta una falsa pista, quindi, quella secondo la quale i due terroristi si sarebbero barricati in una casa. Per la caccia all'uomo le autorità francesi hanno mobilitato 88mila uomini.