Charlie Hebdo in Germania, prima copertina per Merkel: "Con nuovo tubo di scappamento avanti altri 4 anni"

Il primo numero tedesco di Charlie Hebdo ha una tiratura di 200mila copie ed è in vendita a 4 euro. I contenuti sono in parte tradotti dalla versione francese, in parte specifici per la versione pubblicata in Germania.



Nelle pagine interne Angela Merkel viene anche ritratta nuda o su una portantina, alla Fidel Castro, o con un wurstel in testa.



Proprio in Germania ebbe maggiore successo il cosiddetto "numero dei sopravvissuti", l'edizione della rivista parigina uscita dopo la strage compiuta nella redazione del settimanale, nel gennaio del 2015, costata la vita a 12 persone. Per ragioni di sicurezza rimangono per ora anonimi o sotto pseudonimo sia i redattori che l'esatta composizione della redazione (in parte in Francia, in parte in Germania), così come il distributore e lo stampatore della rivista.