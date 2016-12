00:25 - I quattro feriti gravi nell'attacco a Charlie Hebdo, ricoverati all'ospedale della Pitiè-Salpetriere, non sono più in pericolo di vita secondo quanto riferisce la rete all news Bfm Tv. Intanto a Reims prosegue la caccia all'uomo per bloccare i tre terroristi, i fratelli franco-algerini Said e Cherif Kouachi e il complice 18enne, Amid.