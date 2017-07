Charlie Gard, i genitori si arrendono: non vedrà il primo compleanno

Il legale dei genitori del piccolo Charlie, Grant Armstong, ha affermato nell'udienza all'Alta Corte di Londra che "non c'è più tempo" e che il danno ai muscoli e ai tessuti del bimbo di 11 mesi è "irreversibile".



Consulto medico negativo - L'avvocato ha spiegato al giudice Justine Francis che il neurologo statunitense Michio Hirano ha detto di non voler più sottoporre il bambino alla terapia sperimentale a nucleosidi, dopo aver analizzato i risultati di una nuova risonanza magnetica, la scorsa settimana. L'esame ha mostrato che il bambino ha riportato danni irreversibili al cervello. "Il peggior incubo dei genitori è stato confermato. Adesso è troppo tardi per curare Charlie", ha detto Armstrong.



Il giudice: "A Charlie va dato il permesso di morire con dignità" - I genitori di Charlie Gard discuteranno con l'ospedale Great Ormond Street di Londra il modo con cui il figlio Charlie debba morire, dopo aver rinunciato alla loro battaglia legale per trasferirlo negli Stati Uniti. Il giudice Francis ha detto che i genitori sono pronti ad accettare cure palliative per il piccolo a cui dovrebbe essere dato il permesso di morire con dignità.



Il padre: "E' tempo che stia con gli angeli" - "E' tempo che vada e che stia con gli angeli". Lo ha detto Chris, il padre di Charlie che ha aggiunto rivolgendosi direttamente al piccolo: "Siamo così addolorati per non essere riusciti a salvarti". "Volevamo solo dargli una chance di vivere", è invece il commento della madre durante l'udienza dell'Alta Corte britannica.



I genitori apriranno una fondazione - Armstrong ha aggiunto che Chris Gard e Connie Yates intendono aprire una fondazione per fare in modo che la voce del figlio "continui a essere ascoltata". I due genitori hanno raccolto 1,3 milioni di sterline in donazioni per portare il figlio all'estero per nuove cure.