Charlie Gard, giudice britannico: nuova udienza su cura sperimentale

Il tribunale britannico ha deciso che si dovrà tenere una nuova udienza sulla cura sperimentale per Charlie Gard. Il piccolo è affetto da una rarissima forma di patologia mitocondriale che causa un progressivo indebolimento dei muscoli. Sia l'Alta Corte britannica sia la Corte europea per i diritti umani avevano stabilito che per evitargli inutili sofferenze il sistema di sostentamento vitale da cui dipende poteva essere staccato.