Charlie Gard, Consiglio del Lazio approva mozione per salvarlo

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato in aula la mozione che impegna la Regione a sollecitare il governo affinché adotti le opportune iniziative per salvare la vita a Charlie Gard. Ad affermarlo è Olimpia Tarzia, capogruppo della Lista Storace. Tra le iniziative c'è "quella di potere accogliere il bimbo inglese di 10 mesi, affetto da una malattia incurabile secondo i medici, in strutture ospedaliere nel Lazio".