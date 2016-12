Charlie,allerta per marcia a Parigi

18:03 - E' massima allerta a Parigi per la manifestazione che si terrà domenica in ricordo delle vittime degli attentati. Per l'evento sono stati mobilitati 2mila poliziotti e 1.350 militari. Intanto cresce la preoccupazione per possibili nuovi arracchi. Su Twitter impazza l'hashtag "#AnnulezLaMarcheDu11Janvier": molti infatti quelli che chiedono che la manifestazione sia annullata nel timore che possano verificarsi nuovi attentati.