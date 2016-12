Charlie, 27 arresti in Ue in 24 ore

15:35 - Sono almeno 27 gli arresti compiuti in Europa nelle ultime 24 ore nell'ambito della lotta ai jihadisti. In Belgio, secondo la Procura federale, sono state fermate 13 persone in diverse zone del Paese, mentre in Francia i fermi sono stati 12, tra cui anche il sospetto complice di Amedy Coulibaly. Due gli arrestati in Germania, a Berlino, dove il leader di un gruppo terrorista è accusato di reclutamento, in particolare di turchi e russi.

